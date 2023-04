Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

"Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, unacome questa è ... Dal 2011, più di dieci scuole sono state attaccate in"Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, unacome questa è ... Dal 2011, sono più di dieci gli attacchi che si sono verificati nelle scuole del. Credits foto: ..."Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, unacome questa è ... Dal 2011, più di dieci scuole sono state attaccate in

Tragedia in Brasile: quattro bambini uccisi a colpi di accetta in un asilo nido Globalist.it

"Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, una tragedia come questa è inaccettabile, è un atto di odio e di vigliaccheria", ha aggiunto il capo dello Stato. Attacchi alle scuole in ...«Per qualsiasi essere umano che abbia un sentimento cristiano, una tragedia come questa è inaccettabile ... Dal 2011, più di dieci scuole sono state attaccate in Brasile. As equipes da Prefeitura de ...