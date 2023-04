Traffico Roma del 05-04-2023 ore 19:30 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera In redazione Massimo Brischi C’è ancora molto Traffico sul Raccordo Anulare e complice di lavori in corso e qualche piccolo incidente si sta in coda per diversi chilometri su entrambe le carreggiate nello specifico chi si trova sulla carreggiata esterna incontra code tra l’Aurelia e l’abbia anche in carreggiata interna si incontrano lunghe code da casa albergo fino alla Prenestina lunghe code nelle due direzioni anche sulla Roma-fiumicino tra il raccordo è l’Eur sul tratto Urbano della A24 abbiamo Code in uscita da Roma tra lo svincolo Togliatti è quello per Tor Cervara in tangenziale code lungo via del Foro Italico 3 la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre sulla carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico si incontra code da San Giovanni fino al bivio per la A24 e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo Brischi C’è ancora moltosul Raccordo Anulare e complice di lavori in corso e qualche piccolo incidente si sta in coda per diversi chilometri su entrambe le carreggiate nello specifico chi si trova sulla carreggiata esterna incontra code tra l’Aurelia e l’abbia anche in carreggiata interna si incontrano lunghe code da casa albergo fino alla Prenestina lunghe code nelle due direzioni anche sulla-fiumicino tra il raccordo è l’Eur sul tratto Urbano della A24 abbiamo Code in uscita datra lo svincolo Togliatti è quello per Tor Cervara in tangenziale code lungo via del Foro Italico 3 la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre sulla carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico si incontra code da San Giovanni fino al bivio per la A24 e ...

