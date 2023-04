Traffico Roma del 05-04-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati si transita con difficoltà pere vari incidenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna abbiamo code dallo svincolo per La Boccea a quello per la Casilina code anche in carreggiata esterna tra via della Pisana è l’uscita per la via Appia difficoltà anche sul Trento Urbano della A24 abbiamo code pere incidente dalla tangenziale fino al Raccordo in tangenziale codilungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre in direzione Stadio Olimpico si incontrano code da San Giovanni fino al bivio per la 24 e poi tre la Nomentana hai la Sara diakité ancora rallentamenti nella galleria Giovanni XXIII direzione Trionfale Vi ricordo che la galleria questa notte dalle 22 alle 6 resterà chiusa per lavori tra via del Foro Italico e via della Pineta ...