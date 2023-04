Traffico Roma del 05-04-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo Beschidifficoltoso sulle due carreggiate del raccordo anulare in particolare su quella interna Dove si registrano rallentamenti e code pere vari incidenti tra l’uscita di via della Pisana e l’ardeatina lunghe code anche in carreggiata esterna tra via della Pisana è l’uscita per laNapoli abbiamo poi code sullaFiumicino stazionetra Ponte Galeria è il viadotto della Magliana difficoltà anche sul tratto Urbano della A24 anche qui abbiamo code perè un incidente dalla tangenziale fino al Raccordo Anulare in tangenziale codilungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico si incontrano code da San ...