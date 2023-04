Traffico Roma del 05-04-2023 ore 17:30 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luceverde Roma Buonasera In redazione Massimo Beschi Traffico difficoltoso sulle due carreggiate del raccordo anulare in particolare su quella interna Dove si registrano rallentamenti e code per Traffico e vari incidenti tra l’uscita di via della Pisana e l’ardeatina lunghe code anche in carreggiata esterna tra via della Pisana è l’uscita per la Roma Napoli abbiamo poi code sulla Roma Fiumicino stazione Roma tra Ponte Galeria è il viadotto della Magliana difficoltà anche sul tratto Urbano della A24 anche qui abbiamo code per Traffico è un incidente dalla tangenziale fino al Raccordo Anulare in tangenziale codilungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico si incontrano code da San ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo Beschidifficoltoso sulle due carreggiate del raccordo anulare in particolare su quella interna Dove si registrano rallentamenti e code pere vari incidenti tra l’uscita di via della Pisana e l’ardeatina lunghe code anche in carreggiata esterna tra via della Pisana è l’uscita per laNapoli abbiamo poi code sullaFiumicino stazionetra Ponte Galeria è il viadotto della Magliana difficoltà anche sul tratto Urbano della A24 anche qui abbiamo code perè un incidente dalla tangenziale fino al Raccordo Anulare in tangenziale codilungo via del Foro Italico tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre in carreggiata opposta verso lo stadio Olimpico si incontrano code da San ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 17:26 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 code a tratti per traffico intenso tra #Valdichiana e #Chiusi in direzione Roma #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ??? #Roma Via Prenestina ?????? traffico rallentato tra Raccordo Anulare e Via Baselice ?? Colle Monfortani #Luceverde #Lazio - RobertMRoma : @FinitaMale nelle strade di Roma e di tutte le città d'Italia c'è un crimine dilagante, bande di stranieri di tutte… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) in direzione Bologna… -