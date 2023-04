Traffico Roma del 05-04-2023 ore 16:30 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità dei sulla Roma Fiumicino direzione Roma e Ponte Galeria il raccordo anulare da qui poi proseguendo sulla carreggiata esterna del raccordo si sta in coda fino allo svincolo per La Roma Napoli a causa di due incidenti anche sulla carreggiata interna e lunghe code dalla Trionfale alla rustica difficoltà anche soltanto Urbano della A24 anche qui abbiamo code dalla tangenziale al Raccordo Anulare in tangenziale code lungo via del Foro scarico Tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni si rallenta anche nella galleria Giovanni XXIII direzione Trionfale Vi ricordo che la galleria questa notte tra le 22 e le 6 resterà chiusa per lavori tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti temporaneamente chiuso per un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dei sullaFiumicino direzionee Ponte Galeria il raccordo anulare da qui poi proseguendo sulla carreggiata esterna del raccordo si sta in coda fino allo svincolo per LaNapoli a causa di due incidenti anche sulla carreggiata interna e lunghe code dalla Trionfale alla rustica difficoltà anche soltanto Urbano della A24 anche qui abbiamo code dalla tangenziale al Raccordo Anulare in tangenziale code lungo via del Foro scarico Tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni si rallenta anche nella galleria Giovanni XXIII direzione Trionfale Vi ricordo che la galleria questa notte tra le 22 e le 6 resterà chiusa per lavori tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti temporaneamente chiuso per un ...

