Traffico Roma del 05-04-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati partiamo dal raccordo anulare dove per lavori si sta in fila tra la Pontina è Lanina in carreggiata esterna rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e La Rustica Certo siamo in tangenziale Dove troviamo code tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni Inoltre si rallenta nella galleria Giovanni 23 esimo direzione Trionfale Vi ricordo che la galleria questa notte chiuderà per lavori tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti dalle 22 alle 6 dalle 15 invece è chiusa al transito via del Fosso della Magliana per lavori di scavo deviate quindi le linee di bus 981 e771 in corso all’Euro una manifestazione presso la sede dell’ INPS via Ciro il Grande possibile Dunque le difficoltà in tutta l’area circostante dettagli di queste ed altre notizie sul sito ...