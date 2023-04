Traffico Roma del 05-04-2023 ore 10:00 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto auto in coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la diramazione per Firenze via Tiburtina code Poi tra via Casilina e via Laurentina code a tratti anche in carreggiata esterna tra via Salaria & via Cassia Traffico congestionato tra la Roma Fiumicino e via Appia file sulla Roma Fiumicino tra il raccordo e via della Magliana sul tratto Urbano della A24 Traffico in coda tra Tor Cervara e la tangenziale est file anche nella direzione opposta tra Viale Palmiro Togliatti il raccordo anulare sulla tangenziale Traffico congestionato e code tra via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi rallentamenti anche verso San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e viale Castrense incolonnamenti nel quadrante Nord su via Flaminia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto auto in coda sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la diramazione per Firenze via Tiburtina code Poi tra via Casilina e via Laurentina code a tratti anche in carreggiata esterna tra via Salaria & via Cassiacongestionato tra laFiumicino e via Appia file sullaFiumicino tra il raccordo e via della Magliana sul tratto Urbano della A24in coda tra Tor Cervara e la tangenziale est file anche nella direzione opposta tra Viale Palmiro Togliatti il raccordo anulare sulla tangenzialecongestionato e code tra via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi rallentamenti anche verso San Giovanni tra via dei Monti Tiburtini e viale Castrense incolonnamenti nel quadrante Nord su via Flaminia ...

