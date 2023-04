Traffico Roma del 05-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi incidente sulla A12Civitavecchia brevi chiude tra il bivio per laFiumicino in Maccarese in direzione Civitavecchia code sulla diramazione per Napoli in avvicinamento al Raccordo Anularein aumento poi sul raccordo code a tratti in carreggiata interna tra via Casilina e via Laurentina rallentamenti anche lungo la carreggiata esterna tra via Prenestina & via Nomentana sul tratto Urbano della A24intenso e code tra il raccordo è la tangenziale est nel quadrante Nord trafficate le consolari in direzione della capitale file su via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e su via Salaria tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe ed ancora code a tratti su via Cassia tra la Giustiniana ...