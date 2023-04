Tra Star Wars e il dadaismo, il trend metallizzato è qui per restare (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che si tratti di superfici riflettenti, iridescenti o più fantascientifiche le declinazioni del trend metallizzato sono davvero numerose e diverse se guardiamo alle passerelle della stagione primavera/estate 2023. Le varianti sono effettivamente molte e consentono ai designer di poter esplorare le più ampie fonti di ispirazione. Si può trovare, infatti, un'anima più rock, oppure una più eclettica, passando per riferimenti dadaisti e fantastici, senza però dimenticare l'attenzione verso una sartorialità più classica, con un immancabile tocco metallico, ovviamente. Nonostante non si tratti del più semplice dei trend da poter replicare al di fuori di una sfilata, questa potrebbe essere una scelta interessante per illuminare, letteralmente, un look molto sobrio ed essenziale, oppure per cavalcare l'onda del revival degli anni Duemila e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che si tratti di superfici riflettenti, iridescenti o più fantascientifiche le declinazioni delsono davvero numerose e diverse se guardiamo alle passerelle della stagione primavera/estate 2023. Le varianti sono effettivamente molte e consentono ai designer di poter esplorare le più ampie fonti di ispirazione. Si può trovare, infatti, un'anima più rock, oppure una più eclettica, passando per riferimenti dadaisti e fantastici, senza però dimenticare l'attenzione verso una sartorialità più classica, con un immancabile tocco metallico, ovviamente. Nonostante non si tratti del più semplice deida poter replicare al di fuori di una sfilata, questa potrebbe essere una scelta interessante per illuminare, letteralmente, un look molto sobrio ed essenziale, oppure per cavalcare l'onda del revival degli anni Duemila e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Kamisama kiss. New edition (Vol. 4) Julietta Suzuki, Giulia Zanu, Mat… - MariaCuscela10 : Su Tik Tok ha 31.800 follower e con i video che lo riprendono mentre corre felice, gioca tra le foglie o sulla neve… - duemilaspine : Tra l’altro sono state usate parole gravi e - spero di non star abusando di questo termine - a tratti triggeranti,… - Sonoiolamiari : Tra l'altro lo faccio anche quando non sono problemi miei ma qualcuno si sfoga con me e odio questa cosa perché poi… - stvrrail : comunque tra 21 giorni esce honkai star rail e finalmente il mio nick avrà senso ufficialmente -

Hope: Taylor Russell, star di Bones and All, entra nel cast del thriller Movieplayer Shrek 5, con il sequel c’è anche il progetto di uno spin-off su Ciuchino Shrek 5, con il sequel c'è anche il progetto di uno spin-off su Ciuchino. Grande entusiasmo accompagna la promessa del ritorno del cast ... Svolta epocale: UFC e WWE si fondono McGregor ha commentato così sui social: "Inevitabile". Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazi ... Shrek 5, con il sequel c'è anche il progetto di uno spin-off su Ciuchino. Grande entusiasmo accompagna la promessa del ritorno del cast ...McGregor ha commentato così sui social: "Inevitabile". Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazi ...