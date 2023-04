Tra Milik e Simeone: perché la Juve ha fatto il vero colpo di mercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arkadiusz Milik e Giovanni Simeone sono due attaccanti di primo piano in Serie A, ma chi ha fatto il vero colpo tra bianconeri e azzurri? In questa stagione il Napoli ha dimostrato di essere la miglior squadra del campionato. Poco importa della pesante sconfitta contro il Milan, ormai la Serie A è ampiamente in tasca per gli Azzurri. Molto di questi meriti vanno anche a Giovanni Simeone, un attaccante che di fatto all’ombra del Vesuvio ha dovuto sostituire Arkadiusz Milik passato alla Juve. Chi delle due grandi del nostro calcio ci ha davvero guadagnato? Milik Simeone (Fonte: LaPresse)Da un punto di vista puramente personale non c’è nemmeno da dover paragonare i due. Arkadiusz ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arkadiusze Giovannisono due attaccanti di primo piano in Serie A, ma chi hailtra bianconeri e azzurri? In questa stagione il Napoli ha dimostrato di essere la miglior squadra del campionato. Poco importa della pesante sconfitta contro il Milan, ormai la Serie A è ampiamente in tasca per gli Azzurri. Molto di questi meriti vanno anche a Giovanni, un attaccante che diall’ombra del Vesuvio ha dovuto sostituire Arkadiuszpassato alla. Chi delle due grandi del nostro calcio ci ha davguadagnato?(Fonte: LaPresse)Da un punto di vista puramente personale non c’è nemmeno da dover paragonare i due. Arkadiusz ...

