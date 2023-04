Torta di banane frullate | facile | soffice e golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Se hai in casa dellemature da consumare puoi realizzare un dolce con i fiocchi. Ladisarà perfetta da servire a qualunque ora della giornata, anche a colazione. In pochi minuti potremo realizzare unaprofumata eche conquisterà chiunque. La preparazione sarà un gioco da ragazzi. Vedrai che vorrai prepararla tutti i giorni. Mi raccomando: è importante ricordare che la, una volta realizzata, potrà essere conservata in un contenitore ermetico o in una campana di vetro per 2 oppure massimo 3 giorni. Vediamo subito quali sono gli ingredienti con cui possiamo realizzare questada dividere in 6 porzioni: 250 gr di farina 00 1 bustina di lievito vanigliato 21 succo di ...