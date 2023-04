Torna per la quarta edizione il Premio di "iO Donna" che incorona l'eroina letteraria dell'anno (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella nostra “carriera” di lettrici abbiamo incontrato personaggi positivi e negativi, donne energiche o posate, che pero?, dentro le pieghe della trama, di cui non sempre erano principali protagoniste, ci hanno ispirato, ci hanno donato una scintilla. Leggi anche › Al via il Premio letterario di iO Donna “Eroine d’oggi” 2023 Ecco perche? iO Donna ha ideato il Premio Letterario Eroine d’oggi, dedicato ai personaggi femminili che, nell’anno, ci hanno maggiormente colpito. Regolamento Possono partecipare i romanzi italiani, di autrici o autori, pubblicati nel periodo che va dal 15 novembre 2022 al 31 ottobre ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella nostra “carriera” di lettrici abbiamo incontrato personaggi positivi e negativi, donne energiche o posate, che pero?, dentro le pieghea trama, di cui non sempre erano principali protagoniste, ci hispirato, ci hdonato una scintilla. Leggi anche › Al via illetterario di iO“Eroine d’oggi” 2023 Ecco perche? iOha ideato ilLetterario Eroine d’oggi, dedicato ai personaggi femminili che, nell’, ci hmaggiormente colpito. Regolamento Possono partecipare i romanzi italiani, di autrici o autori, pubblicati nel periodo che va dal 15 novembre 2022 al 31 ottobre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Si torna a viaggiare verso la Luna, dopo 52 anni dalla missione Apollo 11. L'annuncio della NASA oggi: per la prima… - teatrolafenice : Ci prepariamo per il Concerto in programma questo fine settimana. Più tardi iniziamo le prove che ci accompagnerann… - FratellidItalia : ?? Per la prima volta dopo anni, grazie a #GovernoMeloni l'Italia torna sullo scenario europeo ed internazionale a t… - marta_koya : RT @italianarmyfam_: ?? Jungkook ha fatto visita a Jimin durante le prove di Set Me Free Pt.2 ?? ?? Abbi cura di te ?? Grazie per essere venut… - nicosca8 : @JozeJechich_JJ Questa della Crimea gli torna buona per rivendicare la sovranità su Taiwan... credo -