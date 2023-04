Torna a casa dopo un intervento per dimagrire e sta male: febbre e crampi, poi la corsa in ospedale. Morta a 28 anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 8 marzo si era sottoposta a un intervento di routine di chirurgia bariatrica, per ridurre il suo peso, all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ma una decina di giorni dopo è Morta in seguito a un ricovero per forti dolori addominali: per la morte della 28enne Anna Giugliano c’è un indagato per omicidio colposo, il medico che ha eseguito l’operazione. Un atto dovuto per consentire – tra l’altro – l’autopsia sul corpo della giovane, Morta per sepsi. Stando ai primi esiti delle analisi il problema potrebbe essere sorto nella fase post-operatoria di sutura, quando le sono stati messi i punti, che potrebbero averle causato un’infezione. Humanitas ha espresso “profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa” della 28enne. Giugliano, spiega l’istituto, “era stata sottoposta in data 8 marzo ad un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scorso 8 marzo si era sottoposta a undi routine di chirurgia bariatrica, per ridurre il suo peso, all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ma una decina di giorniin seguito a un ricovero per forti dolori addominali: per la morte della 28enne Anna Giugliano c’è un indagato per omicidio colposo, il medico che ha eseguito l’operazione. Un atto dovuto per consentire – tra l’altro – l’autopsia sul corpo della giovane,per sepsi. Stando ai primi esiti delle analisi il problema potrebbe essere sorto nella fase post-operatoria di sutura, quando le sono stati messi i punti, che potrebbero averle causato un’infezione. Humanitas ha espresso “profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa” della 28enne. Giugliano, spiega l’istituto, “era stata sottoposta in data 8 marzo ad un ...

