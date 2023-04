Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - OfficialASRoma : ?? Prossimo obiettivo: Torino-Roma... ?? #ASRoma - fattoquotidiano : Contro il nuovo Codice degli appalti ,ma anche contro la direzione del governo ieri Cgil e Uil hanno portato in pia… - libellula58 : RT @giulianol: Svolta meritocratica al salone di Torino. Dirigerà Annalena Benini, il cui marito Mattia Feltri (figlio di) l'aveva conosc… - mgzk24 : @AndreCardi #PronoPasqua Salernitana-Inter 0-2 Lecce-Napoli 0-1 Milan-Empoli 2-0 Udinese-Monza 2-1 Fiorentina-Spezi… -

L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.

Torino-Roma sabato ore 18.30
Arbitro: Colombo
Assistenti: Passeri - Costanzo
IV Ufficiale: Mariani
VAR: Mazzoleni
AVAR: Abbattista

Verona - Sassuolo sabato ore 18.30
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Meli - Niedda
IV Ufficiale: Perenzoni
VAR: Di Martino
AVAR: Valeri

Torino-Roma: Mazzoleni al var, la designazione arbitrale Calciomercato.com

L'avvio del restauro è stato concomitante con l'apertura del "Fila" ai tifosi per assistere all'allenamento della squadra di Juric in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio, 8 aprile 2023, ...I giallorossi si preparano per la trasferta contro i granata di Juric: lo Special One si gode la Joya e Gini ...