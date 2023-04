Tony Khan: “Vorrei che Brian Cage rimanesse con noi a lungo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le settimane che precedono e seguono WrestleMania sono sempre le piu’ intense sotto l’aspetto del mercao del wrestling che non va mai in vacanza. Molti contratti scadono in questo periodo dell’anno e le “rogne” in questo caso non sono solo sulla sponda della WWE ma anche in quella di Jacksonville. Brian Cage potrebbe a breve accasarsi in una nuova compagine ma il suo “boss” Tony Khan ha speso delle belle parole nei suoi confronti pubblicamente per provare a tenerselo stretto. Parole d’amor… “Stimo tantissimo gli Embassy e mi piace molto Brian Cage. Ha fatto grandi cose in AEW e ora anche in Ring of Honor. Mi piacerebbe se rimanesse con noi a lungo, è un grande campione“. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le settimane che precedono e seguono WrestleMania sono sempre le piu’ intense sotto l’aspetto del mercao del wrestling che non va mai in vacanza. Molti contratti scadono in questo periodo dell’anno e le “rogne” in questo caso non sono solo sulla sponda della WWE ma anche in quella di Jacksonville.potrebbe a breve accasarsi in una nuova compagine ma il suo “boss”ha speso delle belle parole nei suoi confronti pubblicamente per provare a tenerselo stretto. Parole d’amor… “Stimo tantissimo gli Embassy e mi piace molto. Ha fatto grandi cose in AEW e ora anche in Ring of Honor. Mi piacerebbe secon noi a, è un grande campione“.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Tony Khan: 'Vorrei che Brian Cage rimanesse con noi a lungo' - D_Minuti : @figu97 Battere la WWE non è mai stato l'obiettivo di Tony Khan, specialmente come dimensione. Difatti non ha butta… - figu97 : @D_Minuti Tony Khan ha buttato un'occasione, come Cody e Punk, per protagonismo. Adesso difficilmente potrà battere… - mmrxsr : Probabilmente la scelta è stata forzata per via della vendita, ma è assurdo tenere Roman come campione. Non c'è nes… - TSOWrestling : Vedremo davvero Da Man in #AEW #TSOW #TSOS -