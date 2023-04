Tommaso muore a 43 anni, era figlio di uno storico ristoratore di Baia Domizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima un malore improvviso, poi il ricovero d’urgenza e infine il decesso. È lutto nel casertano, precisamente a Cellole, dove è scomparso prematuramente Tommaso Russo, 43 anni, figlio di Antonio, proprietario di un noto e storico ristorante di Baia Domizia. Lutto a Cellole, Tommaso muore improvvisamente a 43 anni Il 43enne, qualche giorno fa, era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima un malore improvviso, poi il ricovero d’urgenza e infine il decesso. È lutto nel casertano, precisamente a Cellole, dove è scomparso prematuramenteRusso, 43di Antonio, proprietario di un noto eristorante di. Lutto a Cellole,improvvisamente a 43Il 43enne, qualche giorno fa, era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

