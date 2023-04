(Di mercoledì 5 aprile 2023) A cinque anni dalla nascita di Robbie Ray, Tomsono diventati padri per la. Tom e il marito hanno dato il benvenuto ad un altro bambino. Il tuffatore inglese poco fa ha annunciato la nascita di Phoenix Rose: “Ecco a voi Phoenix Rose. La nostra famiglia è cresciuta nell’ultima settimana, abbiamo dato il benvenuto a Phoenix. Il 28/03/23 è arrivata al mondo ed è semplicemente perfetta. Robbie adora essere un fratello maggiore”. Ancheha pubblicato una foto di famiglia: “E adesso siamo in quattro. Il nostro secondo figlio, Phoenix Rose, è arrivata alle 15:34 del 28 marzo 2023. Siamo così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Tom Daley e Dustin Lance Black papà per la seconda volta: il nome scelto - BITCHYXit : Tom Daley senza mutande sul wc - hiboss_hiboss : RT @TatiUdaci: Twitter di Trump jr Daley Loud: Nel 2022, Tom Cruise è diventato l'attore più pagato, guadagnando $ 100 milioni. BaseSa… - lellinara : RT @TatiUdaci: Twitter di Trump jr Daley Loud: Nel 2022, Tom Cruise è diventato l'attore più pagato, guadagnando $ 100 milioni. BaseSa… - TatiUdaci : Twitter di Trump jr Daley Loud: Nel 2022, Tom Cruise è diventato l'attore più pagato, guadagnando $ 100 milioni.… -

... Restando in tema cammeo, nel film fa una breve apparizione ancheMorello, il frontman dei Rage ... Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri , la pellicola di John Francise Jonathan Goldstein ...Partendo da una "campagna" dalle tinte piuttosto classiche, Jonathan Goldstein , John Francise Michael Gilio , gli sceneggiatori, delineano un viaggio che alterna momenti singolari, a un mondo ...Come ha spiegato, anziché cedere alla facile tentazione di violare la quarta parte, Dungeon & Dragons - L'onore dei ladri ha preferito puntare all'integrazione di elementi tipici delle ...

Tom Daley è diventato papà per la seconda volta insieme al marito ... Whoopsee

Il campione olimpico di tuffi Tom Daley e lo sceneggiatore premio Oscar Dustin Lance Black sono diventati genitori per la 2a volta, 5 anni dopo la nascita del primogenito Robert Ray. Daley, 28 anni, e ...10 anni insieme, con un figlio, un matrimonio, tantissimi successi personali e un amore che non conosce soste. Tom Daley e Dustin Lance Black hanno ieri celebrato l’evento, via social, raccogliendo ...