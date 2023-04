Tobia Zevi: nel 2023 sono state assegnate circa 100 case popolari (Di mercoledì 5 aprile 2023) , tutte alla graduatoria – “Voglio dare un dato positivo per tutti e una notizia non ancora nota. Grazie al lavoro straordinario degli uffici, in questi primi tre mesi del 2023 sono state assegnate circa 100 case popolari, tutte alla graduatoria. Abbiamo preso un ritmo significativo e senza precedenti e spero che nel 2023 riusciremo ad avere numeri ancora più confortanti”. Così l’assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi (nella foto), nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio. (Com/Red/Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) , tutte alla graduatoria – “Voglio dare un dato positivo per tutti e una notizia non ancora nota. Grazie al lavoro straordinario degli uffici, in questi primi tre mesi del100, tutte alla graduatoria. Abbiamo preso un ritmo significativo e senza precedenti e spero che nelriusciremo ad avere numeri ancora più confortanti”. Così l’assessore alle Politiche abitative di Roma,(nella foto), nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio. (Com/Red/Dire)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntDoinel : @Musso___ @ebreieisraele Marco Rizzo è il comunista serio. Tobia Zevi è il piddino LibDem. Mooolto peggio! - Musso___ : @AntDoinel @ebreieisraele Includi il cognato/cugino (?) Tobia Zevi l’assessore Comunistissimo di Gualtieri - Pinx67 : RT @mariogiordano5: Abbiamo svelato le chat in cui lui per fare il piano casa, prendeva ordini dagli occupanti delle case. E l'assessore d… - rapisardandrea1 : A #Roma , l’assessore capitolino Tobia Zevi viene etichettato come “paladino della legalità”. Pazienza se, pochi gi… - bwin1966 : RT @fratotolo2: Il consigliere di Fdi chiede le dimissioni dell’assessore Tobia Zevi (cognato di @DAVIDPARENZO) che si è fatto dettare il P… -