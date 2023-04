TIM è assurda, oggi nuove offerte al 50% contro tutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid TIM lancia nuove splendide offerte per convincere sempre più utenti alla sottoscrizione di nuove SIM ricaricabili, proponendo in cambio un risparmio quasi unico nel suo genere, ed al cui interno possiamo comunque trovare tantissimi contenuti che vi aiuteranno a risparmiare al massimo. Coloro che sceglieranno di richiedere la promozione, devono comunque sapere che l’acquisto è possibile solamente nei negozi TIM sparsi per il territorio nazionale, in questo modo il cambio operatore è possibile, con annesso acquisto della SIM, ma solo se provenienti da specifiche aziende in Italia. tutti coloro che vorranno acquistarla, devono comunque sapere che il costo iniziale si aggira attorno ai 25 euro, inclusivo di SIM, attivazione ed una piccola ricarica. Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid TIM lanciasplendideper convincere sempre più utenti alla sottoscrizione diSIM ricaricabili, proponendo in cambio un risparmio quasi unico nel suo genere, ed al cui interno possiamo comunque trovare tantissimi contenuti che vi aiuteranno a risparmiare al massimo. Coloro che sceglieranno di richiedere la promozione, devono comunque sapere che l’acquisto è possibile solamente nei negozi TIM sparsi per il territorio nazionale, in questo modo il cambio operatore è possibile, con annesso acquisto della SIM, ma solo se provenienti da specifiche aziende in Italia.coloro che vorranno acquistarla, devono comunque sapere che il costo iniziale si aggira attorno ai 25 euro, inclusivo di SIM, attivazione ed una piccola ricarica. Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : TIM è assurda, oggi nuove offerte al 50% contro tutti - - giusymc98 : Concordo anche perché nelle prime due puntate l’hanno pompato in una maniera assurda, pure il premio tim. Questo c… - turist4life : hanno fatto vincere la tim a mattia per tutto il pomeridiano poi al serale l'hanno data a samu ma alla fine lo hann… - turist4life : facendo fuori samu a questo punto la vittoria di mattia non è così assurda... perché se danno tim ad ale... -