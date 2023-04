TikTok nei guai per uso improprio dei dati (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Il social network cinese TikTok è finito nuovamente nei guai e questa volta in territorio europeo, nel Regno Unito. Quest’ultimo ha infatti inflitto una multa di ben 12.7 milioni di sterline per uso improprio dei dati dei bambini. La sanzione è stata comminata dall’Information Commissioner’s Office, dopo aver constatato che 1,4 milioni di britannici di età inferiore ai 13 anni era presente sulla piattaforma cinese. Ecco maggiori dettagli. TikTok multato nel Regno Unito Prima di tutto vi ricordiamo che i termini di servizio della piattaforma prevedono che un account possa essere creato solamente da persone che hanno almeno 14 anni di età. La violazione alla UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) è stata riscontrata nel periodo compreso tra maggio 2018 e luglio 2020 e riguarda ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Il social network cineseè finito nuovamente neie questa volta in territorio europeo, nel Regno Unito. Quest’ultimo ha infatti inflitto una multa di ben 12.7 milioni di sterline per usodeidei bambini. La sanzione è stata comminata dall’Information Commissioner’s Office, dopo aver constatato che 1,4 milioni di britannici di età inferiore ai 13 anni era presente sulla piattaforma cinese. Ecco maggiori dettagli.multato nel Regno Unito Prima di tutto vi ricordiamo che i termini di servizio della piattaforma prevedono che un account possa essere creato solamente da persone che hanno almeno 14 anni di età. La violazione alla UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) è stata riscontrata nel periodo compreso tra maggio 2018 e luglio 2020 e riguarda ...

