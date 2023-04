'Ti faccio a pezzi, africana': a processo la vicina di casa per insulti razzisti e stalking (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pavia, una 35enne eritrea e cittadina italiana, è stata minacciata e insultata ripetutamente dalla vicina di 68 anni, con epiteti razzisti. "Ti faccio a pezzi, torna a casa tua, africana...', sono ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pavia, una 35enne eritrea e cittadina italiana, è stata minacciata e insultata ripetutamente dalladi 68 anni, con epiteti. "Ti, torna atua,...', sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: 'Ti faccio a pezzi, torna a casa tua africana': donna di 68 anni a processo per minacce e stalking condominiale https://t.c… - Sandro_Russo74 : 'Ti faccio a pezzi, torna a casa tua africana': donna di 68 anni a processo per minacce e stalking condominiale - rep_milano : 'Ti faccio a pezzi, torna a casa tua africana': donna di 68 anni a processo per minacce e stalking condominiale - CALCIOGEMINI : Pavia, insulti razzisti alla vicina di casa: 'Ti faccio a pezzi, Tornate a casa tua africana' Sessantottenne a processo #pavia #razzismo -