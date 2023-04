The Mandalorian 3, la recensione del sesto episodio: c'è del marcio su Plazir-15 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La recensione di The Mandalorian 3x06, episodio diretto da Bryce Dallas Howard che sfrutta il genere del detective mistery per impalcare un intrigo di corte destinato alla progressione dell'intreccio orizzontale. La trama si infittisce. Dopo aver guadagnato una nuova casa su Nevarro, i Mandaloriani hanno intenzione di riunire i vari clan dispersi nella galassia per rifondare Mandalore. Alla fine del quinto episodio (qui la nostra recensione), l'Armaiola affidava a Bo-Katan Kryze (Katee Sachokff) il compito di navigare per la Galassia alla ricerca dei fratelli Mandaloriani sparpagliati nello spazio come stelle nel firmamento, considerata figlia di due mondi - della Via e degli Apostati - e legittima sovrana del popolo del Beskar. In questo sesto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladi The3x06,diretto da Bryce Dallas Howard che sfrutta il genere del detective mistery per impalcare un intrigo di corte destinato alla progressione dell'intreccio orizzontale. La trama si infittisce. Dopo aver guadagnato una nuova casa su Nevarro, ii hanno intenzione di riunire i vari clan dispersi nella galassia per rifondare Mandalore. Alla fine del quinto(qui la nostra), l'Armaiola affidava a Bo-Katan Kryze (Katee Sachokff) il compito di navigare per la Galassia alla ricerca dei fratellii sparpagliati nello spazio come stelle nel firmamento, considerata figlia di due mondi - della Via e degli Apostati - e legittima sovrana del popolo del Beskar. In questo...

