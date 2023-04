The Good Mothers: l'anteprima a Roma della serie tv con Gaia Girace (Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione del suo debutto, a Roma è stata presentata in anteprima la nuova serie italiana premiata a Berlino targata Disney+: The Good Mothers. Ieri, martedì 4 aprile, a Roma è stata presentata nuova serie originale italiana The Good Mothers, disponibile da oggi con tutti i sei episodi in esclusiva su Disney+. Per l'occasione, all'evento erano presenti i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, oltre ai protagonisti Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. Alla serata hanno partecipato anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e del web, tra cui Serena Rossi, Ignazio Moser, Soleil ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione del suo debutto, aè stata presentata inla nuovaitaliana premiata a Berlino targata Disney+: The. Ieri, martedì 4 aprile, aè stata presentata nuovaoriginale italiana The, disponibile da oggi con tutti i sei episodi in esclusiva su Disney+. Per l'occasione, all'evento erano presenti i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso, oltre ai protagonisti, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero e Micaela Ramazzotti. Alla serata hanno partecipato anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo,musica e del web, tra cui Serena Rossi, Ignazio Moser, Soleil ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smarginandomi : 30 minutes into the good mothers e gaia girace ha già fatto la performance della vita - moviestruckers : #TheGoodMothers: videointervista al cast della nuova serie originale italiana Disney+ - Serietvitalia1 : da oggi su DISNEY+ c'e THE GOOD MOTHERS Tre donne nate nel più letale e ricco dei clan mafiosi italiani collaborano… - smarginandomi : inizio guardazione the good mothers gaietta fammi sognare - mylittleAria : io ieri all’anteprima di the good mothers -