The Good Mothers: la storia vera di Denise Cosco e Lea Garofalo (Di mercoledì 5 aprile 2023) La terribile vicenda di Lea Garofalo e poi di sua figlia Denise Cosco, è la storia vera di una donna, anzi di due, che hanno sfidato i codici e gli interessi di una delle più feroci organizzazioni criminali del mondo: la ‘ndrangheta. Prima Lea e la sua bambina, Denise, poi Lea e la sua altrettanto combattiva giovane figlia, Denise. Chi era Lea Garofalo e Denise Cosco, la storia vera di due donne coraggiose Chi sono Lea Garofalo e sua figlia Denise? Lea Garofalo nasce nel 1974 a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, in una famiglia di ‘ndrangheta. Il fratello, diventerà capocosca, e non andrà meglio con il compagno di cui ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 5 aprile 2023) La terribile vicenda di Leae poi di sua figlia, è ladi una donna, anzi di due, che hanno sfidato i codici e gli interessi di una delle più feroci organizzazioni criminali del mondo: la ‘ndrangheta. Prima Lea e la sua bambina,, poi Lea e la sua altrettanto combattiva giovane figlia,. Chi era Lea, ladi due donne coraggiose Chi sono Leae sua figlia? Leanasce nel 1974 a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, in una famiglia di ‘ndrangheta. Il fratello, diventerà capocosca, e non andrà meglio con il compagno di cui ...

