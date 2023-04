"The Good Mothers": la ‘ndrangheta vista dalle donne (Di mercoledì 5 aprile 2023) È disponibile da oggi – 5 aprile – su Disney+ in versione integrale The Good Mothers, serie in sei episodi da circa un’ora ciascuno che racconta il mondo della ‘ndrangheta da una prospettiva femminile. O meglio: racconta quel mondo a partire da alcune donne che hanno cercato di ribellarsi al sistema, spesso per provare a garantire ai propri figli un destino diverso. Tratta dall’omonimo best seller del giornalista inglese Alex Perry, la serie segue la storia vera di tre donne – Denise Cosco (figlia di Lea Garofalo che compare nel primo episodio), Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola. The Good Mothers, vincitrice quest’anno del Berlinale Series Award, segue quindi da un lato le vicende di queste tre donne nel loro tentativo di emancipazione dalla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) È disponibile da oggi – 5 aprile – su Disney+ in versione integrale The, serie in sei episodi da circa un’ora ciascuno che racconta il mondo dellada una prospettiva femminile. O meglio: racconta quel mondo a partire da alcuneche hanno cercato di ribellarsi al sistema, spesso per provare a garantire ai propri figli un destino diverso. Tratta dall’omonimo best seller del giornalista inglese Alex Perry, la serie segue la storia vera di tre– Denise Cosco (figlia di Lea Garofalo che compare nel primo episodio), Giuseppina Pesce e Maria Concetta Cacciola. The, vincitrice quest’anno del Berlinale Series Award, segue quindi da un lato le vicende di queste trenel loro tentativo di emancipazione dalla ...

