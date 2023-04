The Flash | Grant Gustin rivela | Volevo che Barry morisse da eroe alla fine della serie

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L'interprete diAllen in Thehato come sarebbe stato il suo finale ideale per latargata The CW... Ma questo significa che non sarà ciò che vedremo nell'ultima stagione? Ladi Theè vicina, e sembra che, a prescindere da cosa accadrà, non vedremo una morte daperAllen. È infatti una dichiarazione dia farci intuire come NON si concluderà la nona e ultima stagioneThe CW. Il Velocista Scarlatto diavrà un happy ending una volta terminato The? È ancora difficile dirlo, ma stando alle recenti parole dell'interprete diAllen ...

The Flash, Gran Gustin aveva in mente un particolare look per il suo personaggio Everyeye Serie TV

