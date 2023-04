The Boys, Jensen Ackles spoilera un cameo di Soldier Boy nello spin-off Gen V? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Che Soldier Boy sia di passaggio anche nello spin-off di The Boys, Gen V? Sentiamo cosa ha da dire l'interprete del personaggio, Jensen Ackles. Il personaggio rivelazione della terza stagione di The Boys, Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, farà la sua comparsa anche nello spin-off, Gen V? A quanto pare, la risposta è sì. A rivelarlo è stato proprio Jensen Ackles durante una covention in Louisiana, in un panel con l'amico e co-star di Supernatural Jared Padalecki. "Soldier Boy compare per un breve momento nel nuovo spin-off di The Boys" avrebbe detto al pubblico in sala, come si legge anche su ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) CheBoy sia di passaggio anche-off di The, Gen V? Sentiamo cosa ha da dire l'interprete del personaggio,. Il personaggio rivelazione della terza stagione di TheBoy, interpretato da, farà la sua comparsa anche-off, Gen V? A quanto pare, la risposta è sì. A rivelarlo è stato propriodurante una covention in Louisiana, in un panel con l'amico e co-star di Supernatural Jared Padalecki. "Boy compare per un breve momento nel nuovo-off di The" avrebbe detto al pubblico in sala, come si legge anche su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo_san : RT @GaetanoBresci9: Me and the boys mentre ci spiegano il funzionamento dell'alcolock sull'auto nuova. - plazas_0 : @lucyintheskywd4 Jajsjsjs no tienes q ser the boys, si vamos a ser - GaetanoBresci9 : Me and the boys mentre ci spiegano il funzionamento dell'alcolock sull'auto nuova. - comingsoonit : Per la serie 'Chi non muore si rivede', #JensenAckles rivela che sarà di nuovo Soldatino in Gen V, lo spin-off di… - ukulelevillain_ : turns out che è stato scritto nel 2012 quante ne so comunque davvero ti imploro guarisci da questa malattia chiamat… -