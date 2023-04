Test psicologico | scegliendo un aquilone scoprirai quali sono i tuoi conflitti

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid L’è un simbolo estremamente evocativo. Molte persone ne hanno costruito o fatto volare uno durante l’infanzia, oppure lo hanno osservato da lontano. Si tratta di un giocattolo semplice e leggero, ma al tempo stesso riesce a suscitare stupore e ammirazione in chi lo guarda. Per un adulto, osservarlo significa tornare indietro nel tempo, rivivere l’infanzia, la libertà e il desiderio di leggerezza. Tuttavia, la libertà non è innata, ma una conquista che può essere dolorosa, poiché ci costringe ad affrontare le nostre verità più profonde e a superare le difficoltà del passato. A tal proposito, quale di questi sceglieresti? La risposta indicherà iinteriori e il modo in cui risolverli.: che rapporto hai con il passato? Molti vivono il presente ancora ...