Può quadruplicarsi il valore di mercato di un giocatore nel giro di sette mesi Può, se quel giocatore ha 20 anni compiuti da poco, arriva in Italia e segna (per ora) 8 gol fra campionato e Coppa ...Quando prima ancora che arrivi la primavera hai già la certezza sugli introiti futuri, significa che rientri fra una ristretta categoria di club virtuosi che possono programmare per tempo di ...L'Atalanta ha trovato unche risponde al nome di Rasmus. Ventenne attaccante danese che in pochi mesi è stato capace di prendersi l'attacco della Dea, gettando panico nelle malcapitate difese avversarie. L'...

Tesoro Hojlund: il Chelsea lo vuole, ma dipende dalla Champions... La Gazzetta dello Sport

Può quadruplicarsi il valore di mercato di un giocatore nel giro di sette mesi Può, se quel giocatore ha 20 anni compiuti da poco, arriva in Italia e segna (per ora) 8 gol fra campionato e Coppa ...Il club campano avrebbe già individuato il possibile sostituto di Victor Osimhen: si tratta di Rasmus Hojlund.