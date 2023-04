Terzo polo: Calenda, 'Renzi ha rispettato la promessa di fare un passo indietro' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "Renzi già da tempo non è negli organismi direttivi del Terzo polo, ha fatto un passo indietro. L'aveva promesso e l'ha fatto, fine. E' nei fatti, ha rispettato una promessa fatta agli italiani". Lo ha detto Carlo Calenda a Tgcom24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr (Adnkronos) - "già da tempo non è negli organismi direttivi del, ha fatto un. L'aveva promesso e l'ha fatto, fine. E' nei fatti, haunafatta agli italiani". Lo ha detto Carloa Tgcom24.

