Terribile incidente: grave la criminologa Giusi Marotta, perito dell'omicidio Mollicone (Di mercoledì 5 aprile 2023) La criminologa Giusi Marotta è stata coinvolta in un grave incidente stradale. La professionista, nota per aver fatto parte della squadra del collega Carmelo Lavorino nel caso dell'omicidio di Serena Mollicone, nella tarda serata di ieri è rimasta ferita in uno scontro che si è verificato poco distante da Cassino, città nella quale vive. Lo scontro violento nel quale la criminologa è stata sbalzata fuori dall'auto Un urto violento contro un muro di cinta, a causa del quale la Marotta è stata sbalzata fuori dall'abitacolo della sua auto, una Citroen C3. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che l'hanno trasportata immediatamente in ospedale della Città Martire, ma le sue condizioni sono apparse talmente serie da indurre i sanitari ...

