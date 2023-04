Terremoto L’Aquila, Meloni: “Per ricostruzione semplificazioni come per Pnrr” (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Era doveroso esserci, è una terra alla quale sono molto legata, anche politicamente” visto che “sono una parlamentare di questo collegio. Negli anni abbiamo fatto un grande lavoro con il sindaco, il presidente della Regione per garantire quello che mancava e quello che si poteva fare di più per la ricostruzione”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni arrivando a L’Aquila dove ha partecipato alla messa in ricordo delle 309 vittime del sisma che mise in ginocchio L’Aquilano nell’aprile del 2009. “La città la trovo sempre molto orgogliosa e resiliente, una città che si rialza e che per questo è diventata un simbolo. Offre l’esempio prima di lamentarsi. Poi quando c’è stato da lamentarsi lo ha fatto ma qui si è sempre dato prima l’esempio. E’ una città dalla quale c’è sempre molto da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – “Era doveroso esserci, è una terra alla quale sono molto legata, anche politicamente” visto che “sono una parlamentare di questo collegio. Negli anni abbiamo fatto un grande lavoro con il sindaco, il presidente della Regione per garantire quello che mancava e quello che si poteva fare di più per la”. Lo ha detto il premier Giorgiaarrivando adove ha partecipato alla messa in ricordo delle 309 vittime del sisma che mise in ginocchiono nell’aprile del 2009. “La città la trovo sempre molto orgogliosa e resiliente, una città che si rialza e che per questo è diventata un simbolo. Offre l’esempio prima di lamentarsi. Poi quando c’è stato da lamentarsi lo ha fatto ma qui si è sempre dato prima l’esempio. E’ una città dalla quale c’è sempre molto da ...

Miliardi e macerie. Per Meloni, L'Aquila è un monito sul Pnrr I ritardi sulla ricostruzione e quelli sul Recovery (e quelli di La Russa). 'Serve semplificare', dice la premier Sullo stesso argomento: Meloni a L'Aquila per l'anniversario del terremoto. La Russa in ritardo fa slittare il programma Draghi a L'Aquila: "Con il Pnrr 1,78 miliardi per accelerare la ricostruzione" L'Aquila, dal nostro inviato. C'è ... L'Aquila, La Russa contestato da una cittadina alle commemorazioni del terremoto. Meloni: "Città resiliente, ha dato l'esempio" L'AQUILA - L'appuntamento era per le 17, nel parco della memoria dell'Aquila. L'occasione era quella di ricordare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 , scoprendo la stele progettata dall'accademia delle belle arti e raffigurante il fiore della memoria. Ci sono ...