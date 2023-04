Terremoto in Serie A | perquisizioni nelle sedi di 3 squadre | i nomi degli indagati

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un altroha travolto il mondo del calcio italiano e laA. Non solo lo scandalo delle plusvalenze fittizie e manovra stipendi, un’altra vicenda potrebbe portare pesanti conseguenze. La Guardia di Finanza ha effettuato delledi Roma, Lazio e Salernitana. Secondo quanto riportano Ansa e AGI il nucleo di polizia ecoco finanziario della polizia di Roma ha perquisito ledelle società in relazione alla compravendita di alcuni calciatori. Oggetto delle indagini sono le operazioni di compravendita di giocatori tra il 2017 e il 2021. Foto di Angelo Carconi / AnsaGliPer la Roma, sono 11 le operazioni sotto indagine, tra cui le cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo e Luca Pellegrini alla Juventus, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - Ceccobileccoo : RT @Gazzetta_it: Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - milanistapelato : RT @Gazzetta_it: Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare -

Non solo l'inchiesta Prisma , non solo la Juventus . Ilgiudiziario sulle presunte plusvalenze false si allarga e vede coinvolte da oggi anche altre tre società dellaA di calcio: si tratta dei due club della capitale, Roma e Lazio , e ...per Lazio e Roma in merito ad una inchiesta sulle plusvalenze, con i principali dirigenti dei due club interessati. Il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l'ex ...... nel mercato dell'hardware è in atto un vero e proprio stravolgimento e ilarriva in piena generazione Ada Lovelace; tuttavia, non è la40 di NVIDIA a dominare le classifiche. Per ...

Serie A, terremoto a Roma: indagati Lotito, Friedkin, Pallotta e Tare ... Calcio in Pillole

Per i biancocelesti, invece, ci ha pensato la procura di Tivoli. Anche in questo caso sono finiti sotto indagine i vertici con il presidente Claudio Lotito, il direttore sportivo Tare e altri due ...Terremoto per Lazio e Roma in merito ad una inchiesta sulle plusvalenze, con i principali dirigenti dei due club interessati. Il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l’ex ...