Terremoto del 2009 | Meloni all’Aquila | “Un esempio per tutta l’Italia” Sbloccati nuovi fondi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un elenco infinito: è quello dei nomi delle 309 vittime deldell’Aquila del. Li scandisce uno per uno l’arcivescovo Giuseppe Petrocchi, durante la messa officiata nella Chiesa delle Anime sante, in piazza Duomo. Il premier Giorgia, presente in prima fila, ascolta a testa bassa il lungo elenco e si commuove. Sono i momenti più emozionanti della cerimonia che si è svolta nel pomeriggio nel capoluogo abruzzese alla vigilia della triste ricorrenza.e La Russa, tra incoraggiamenti e aiuti concreti “La città la trovo sempre molto orgogliosa e resiliente, una città che offre l’prima di lamentarsi. Poi quando c’è stato da lamentarsi lo ha fatto ma qui si è sempre dato prima l’. E’ una città dalla quale c’è sempre molto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Due neonati turchi salvati dalle macerie dopo il terremoto del 6 febbraio e che risultavano dispersi, sono stati re… - MarcoFattorini : Mistero e miracolo. Gizem, la neonata sopravvissuta 128 ore sotto le macerie del terremoto in Turchia, ha ritrovato… - RaiNews : Forte terremoto a Panama, magnitudo 6,6. Epicentro del sisma sulla costa del Pacifico, 72 chilometri a sud di Boca… - Radio1Rai : #terremoto #LAquila Commemorazione delle vittime del devastante sisma di 14 anni fa. Negli occhi degli abitanti son… - Agenzia_Ansa : 'Oltre 6.3' è la stele realizzata dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, posizionata da questa mattina all'ingre… -

Su una pedana, inoltre, simuleranno una scossa di unin tre intensità diverse e i ...si svolgeranno in maniera continuativa nei due giorni di Manifestazione presso la spazio espositivo...... posizionata da questa mattina all'ingresso di Piazzale Paoli, ha aperto oggi all'Aquila le celebrazioni in ricordo6 aprile 2009. Nel luogoParco della Memoria in ricordo delle ...La premier Giorgia Meloni è arrivata a L'Aquila per la Messa di commemorazionesisma2009 nella chiesa di Santa MariaSuffragio, in piazza Duomo. Alla cerimonia è presente anche il presidenteSenato, Ignazio La Russa. Ad accoglierli il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco de L'Aquila,...

Meloni, ministri e big all'Aquila per l'anniversario del terremoto. La premier: 'Città orgogliosa' - Cronaca Agenzia ANSA

Si legge su Ansa. Nel luogo del Parco della Memoria in ricordo delle 309 vittime del terremoto, c'è un'opera in più che ispira la memoria. Un'opera che accoglie le persone alla visita del Memoriale ...PORTO VIRO - Terremoto in casa Delta Group volley Porto Viro. La società che ha concluso al terzo posto la stagione regolare del campionato di serie A2 di volley maschile ha esonerato alla vigilia dei ...