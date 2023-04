Terra d'inizio: Estoril e Barletta ai tempi... di Federer e Nadal (Di mercoledì 5 aprile 2023) C'è Terra e Terra. Ma al di là del prestigio del torneo, quando la stagione sul rosso comincia sono in tanti a tirare un sospiro di sollievo. Anche tra i campioni, anche tra gli insospettabili. Aprile,... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) C'è. Ma al di là del prestigio del torneo, quando la stagione sul rosso comincia sono in tanti a tirare un sospiro di sollievo. Anche tra i campioni, anche tra gli insospettabili. Aprile,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KlatuBaradaNiko : RT @nicotera70: Sì fu il mio mondo dove tutto ebbe inizio... ma poi la stupidità umana non ebbe rispetto nel custodirlo... #buongiorno… - LiaJimnez14 : RT @nicotera70: Sì fu il mio mondo dove tutto ebbe inizio... ma poi la stupidità umana non ebbe rispetto nel custodirlo... #buongiorno… - SpazioCiclismo : Continua lo sfortunato inizio di stagione di Nacer Bouhanni, finito a terra ieri al momento dello sprint al… - shilpasahota80 : RT @nicotera70: Sì fu il mio mondo dove tutto ebbe inizio... ma poi la stupidità umana non ebbe rispetto nel custodirlo... #buongiorno… - rosati22 : RT @Gianl1974: ?? $ 130.000 per il silenzio di una porno star. Trump sarà formalmente incriminato oggi La sessione del tribunale si terrà… -