Terra Amara | le anticipazioni di oggi | Hunkar racconta il suo segreto a…

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ledella puntata diin ondasu Canale5 rivelano che, messa alle strette, si vede costretta a vuotare il sacco. Ecco che cosa succederà in questa coinvolgente puntata. Ledella puntata odierna Ecco ledella puntata odierna die Fekeli, incredibilmente, sono ai ferri corti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, che sorpresa: in onda anche domenica con puntata extra-large, ledella puntata di: Sermin, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aidacomeseibeII : Oggi non posso guardare terra amara - tuttotv_info : #TerraAmara | TRAMA | giovedì 6 aprile LINK ?? - tuttotv_info : Terra Amara, la trama di giovedì 6 aprile 2023 - tuttotv_info : #TerraAmara, le TRAME dettagliate (giorno per giorno) della prossima settimana (9-15 aprile) ?? Non in onda a Pasqu… - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 5 aprile 2023 -

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 aprile , alle 14.10 , alla tenuta, Zuleyha porta a Mujgan un piatto tipico di Adana , come gesto di benvenuto . La dottoressa ricambia , ..., guai in arrivo per il Pubblico Ministero Jülide Yalçnkaya (Alayça Öztürk). Proprio quando si starà impegnando per alleggerire la posizione di Züleyha Altun (Hilal Altnbilek), arrestata ...Con questo progetto sento l'emozione e il privilegio di interpretare insieme adil suo ... Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di cuciree cielo, ...

Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2023 ComingSoon.it

Innumerevoli colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara durante le puntate della soap che andranno in onda da domenica 9 a sabato 15 aprile. Come rivelano le anticipazioni, Cetin ...Eh sì: in attesa di chiarire la sua posizione, il Procuratore riterrà necessario sospendere con effetto immediato Jülide dal servizio; il Pubblico Ministero non potrà dunque più presenziare in aula né ...