Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 5 aprile 2023 - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni 5 aprile: la relazione tra Hunkar e Fekeli - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni: Hatip smascherato, Naciye senza pietà - Elisa60388018 : RT @infoitcultura: Terra amara oggi, il riassunto e le reazioni del 4 aprile - infoitcultura : Terra amara, puntata di oggi 4 aprile in streaming -

... donne e bambini nati in un lembo diabbandonato da una classe dirigente semplicemente ... Infine, conclude l'esponente dei pentastellati: 'L'consapevolezza è che il tema non sarà affrontato ...Nuovo appuntamento oggi martedì 4 aprile 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Yilmaz viene a sapere dell'accordo di compravendita di un terreno tra Fekeli e Hunkar da Hatip, per questo litiga con Fekeli e decide con Mujgan di trasferirsi nella ...Demir viene a scoprire che i terreni che sua madre Hunkar ha venduto a Fekeli sono poi stati ricomprati da lei al medesimo prezzo. La donna a questo punto si vede costretta a dire tutto al figlio ...

Terra Amara Anticipazioni 5 aprile 2023: Hunkar deve raccontare il suo segreto a Demir! ComingSoon.it

L’amore per la mia terra stavolta si accompagna a un contesto particolare ... Viaggio nella Maremma Toscana , che include naturalmente una sua versione di Maremma amara . Una sorta di premonizione, di ...Hatip Tellidere vivrà un momento poco piacevole a Terra amara, come si evince dagli spoiler relativi alle prossime puntate. L’uomo, in particolare, sarà vittima della vendetta di sua moglie Naciye e ...