(Di mercoledì 5 aprile 2023) Saniye informa Hunkar della relazione tra Hatip (Mehmet Polat) e Sermin; poi scopre di aver subito un furto in casa. Gaffur attribuisce la colpa a Cetin (Aras ?enol). Accorre all’azienda cotoniera per puntare il dito contro di lui, screditando così anche Yilmaz. Tuttavia, Yilmaz è ben consapevole che L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MEDIATURKEYSOAP : Terra Amara 2 anticipazioni 5 Aprile 2023 - infoitcultura : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 5 aprile 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 5 aprile 2023 - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni 5 aprile: la relazione tra Hunkar e Fekeli - infoitcultura : Terra amara, anticipazioni: Hatip smascherato, Naciye senza pietà -

ARTICOLO PRECEDENTE Trump in tribunale: scopri i retroscena Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi 5 aprile 5 Aprile Anticipazioni TV Anticipazioni, ...- serie TV (2014) ARTICOLO PRECEDENTE Trump in tribunale: scopri i retroscena Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni, la puntata di oggi 5 aprile 5 Aprile Anticipazioni TV ...Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico ...

Terra Amara Anticipazioni 5 aprile 2023: Hunkar deve raccontare il suo segreto a Demir! ComingSoon.it

Terra Amara va in onda su Canale 5 e tutto si snoda intorno alle famiglie Demir e di continua a tenere i telespettatori incollati al televisore per conoscere cosa accadrà alle due famiglie eternamente ...Demir viene a sapere che i terreni che sua madre ha venduto a Fekeli sono poi stati ricomprato da lei allo stesso prezzo. Hunkar è quindi costretta a raccontare al figlio della loro passata relazione.