"Terapia intensiva cardiochirurgica", Berlusconi ricoverato al San Raffaele (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, secondo quanto riportato da diverse fonti, sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele in Terapia intensiva cardiochirurgica. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nei giorni scorsi nello stesso ospedale. Berlusconi il 27 marzo si era recato nella struttura per degli esami di routine ed era stato dimesso dopo due giorni. In quell'occasione il Cavaliere aveva accusato dei dolori e si è recato nell'ospedale lombardo per dei controlli. Berlusconi era stato precedentemente, sempre al San Raffaele, poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a ridosso dell'elezione del presidente della Repubblica che vide la riconferma di Sergio Mattarella.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - ilfoglio_it : ??Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffael… - Adnkronos : ?? #Berlusconi, le condizioni di salute: a quanto si apprende i leader di Fi, si trova ricoverato in terapia intensi… - matte0lucarelli : RT @ultimora_pol: ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - x_juanstylvato5 : RT @trash_italiano: Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni… -

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele Silvio Berlusconi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti vicine al leader di Forza Italia dopo alcune indiscrezioni uscite in mattinata sulla stampa. 

Monza: Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L'ex premier era già stato ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele per alcuni accertamenti.

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele: l'ex premier era stato dimesso il 30 marzo Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina all'ospedale San Raffaele in terapia intensiva. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale.