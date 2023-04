Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @RaiNews: 'Il nostro Pnrr è il più grande d'Europa, c'è un surplus di attenzione sulle modalità di spesa delle risorse e sulle scelte' h… - RaiNews : 'Il nostro Pnrr è il più grande d'Europa, c'è un surplus di attenzione sulle modalità di spesa delle risorse e sull… - ilfoglio_it : Nella ricognizione sul Recovery, il ministro Fitto chiederà ai comuni e ai soggetti attuatori di ribadire i propri… - FilippoCarmigna : Meloni mette il freno alle tensioni sul Pnrr. Salvini: utilizzeremo i fondi disponibili. Fitto in Parlamento… - ilgiornale : 'Niente polemiche e nessun contrasto'. Né all'interno della maggioranza, né con l'opposizione. La linea di Palazzo… -

Le parole della fan hanno gettato ombrecomportamento di Antonella, soprattutto considerando l'... con alcuni utenti che hanno smentito l'accusa , definendola come un tentativo di creare...QuellaPnrr "non è una sfida semplice ma da far tremare i polsi" e per questo bisogna "dare risposte all'altezza e adeguate". Poi il ministro ha sottolineato: "Dove ci sono elementi di criticità ...... ditonaso e mano piatta sulla fronte, nel gesto del saluto militare. Si tratterebbe di un ... Nel finaleed espulsioni. Il ritorno è in programma a San Siro il 26 aprile alle 21. Domani, ...

Tensioni sul Pnrr, Fitto: "Prendere atto di cosa è possibile e cosa è impossibile fare" RaiNews

"La coesione - ha aggiunto - è la principale fonte di finanziamento europeo da qualche decennio". Quella sul Pnrr "non è una sfida semplice ma da far tremare i polsi" e per questo bisogna "dare ...dello sfottò sano che cade come un balsamo sulla tensione prosperante. Louisiana conduce largamente. Vincerà con il fragoroso punteggio di 102 a 85. Il gesto finito alla gogna Sul tramonto del match ...