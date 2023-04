Tennis, Dario Puppo: “Musetti tra i migliori sulla terra, Berrettini deve pensare solo a Wimbledon” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se l’Italia del Tennis si sta esaltando grazie ad un super Jannik Sinner, eccezionale negli Stati Uniti sul cemento, il bicchiere è mezzo vuoto andando a guardare Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, molto deludenti in questo inizio di stagione. Su loro si è espresso ario Puppo, noto commentatore di Eurosport, ospite di Sport&Go2U, la trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport) condotta da Giandomenico Tiseo e Alessandro Aita. Le sue parole su Musetti: “Non si può piangere sul latte versato, le scelte di programmazione e calenDario non sono state azzeccate, ma non abbiamo la controprova. Sicuramente la sua situazione di classifica non è stata minimamente sfruttata in chiave sorteggi con le teste di serie. Ho molta fiducia in lui perché è uno dei migliori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se l’Italia delsi sta esaltando grazie ad un super Jannik Sinner, eccezionale negli Stati Uniti sul cemento, il bicchiere è mezzo vuoto andando a guardare Lorenzoe Matteo, molto deludenti in questo inizio di stagione. Su loro si è espresso ario, noto commentatore di Eurosport, ospite di Sport&Go2U, la trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport) condotta da Giandomenico Tiseo e Alessandro Aita. Le sue parole su: “Non si può piangere sul latte versato, le scelte di programmazione e calennon sono state azzeccate, ma non abbiamo la controprova. Sicuramente la sua situazione di classifica non è stata minimamente sfruttata in chiave sorteggi con le teste di serie. Ho molta fiducia in lui perché è uno dei...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Dario Puppo: “Sinner non ha la malizia di Alcaraz. Lo spagnolo ha l’auricolare come Ambra…” - - dario_zanchi : RT @lvogruppo: Djokovic giocherà gli US OPEN! Se tutti gli italiani avessero agito così, invece di correre a farsi bucare negli Hub, questa… - Ghigo_07 : @DarioPuppo Dario,una domanda : come mai nel tennis,molto spesso,i grandi coach non sono stati mai grandi tennisti? - OA_Sport : Tennis, Dario Puppo: “Per ora Alcaraz un gradino sopra Sinner, ma non sarei disfattista” - -