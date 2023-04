Televisione e politica di Silvio Berlusconi: da Milano 2 a Mediaset, Forza Italia e i 4 mandati (Di mercoledì 5 aprile 2023) Con “l’Italia è il Paese che amo” iniziò a tutti gli effetti la politica di Silvio Berlusconi, l’imprenditore milanese già Cavaliere del lavoro che scelse, nel 1994, di “scendere in campo” coniando per sempre una nuova figura tra i leader di massa. Da quel 26 gennaio 1994 l’Italia scoprì una nuova versione dell’uomo politico: quello mediatico. Un influencer ante-litteram, se vogliamo, testimonial di se stesso e del partito Forza Italia da lui stesso fondato insieme ad altri collaboratori come Marcello Dell’Utri e Antonio Tajani con Cesare Previti. Ad oggi, Berlusconi viene ricordato come uno dei presidenti del Consiglio più longevi con 4 mandati per un totale di 3339 complessivi in carica. La politica di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Con “l’è il Paese che amo” iniziò a tutti gli effetti ladi, l’imprenditore milanese già Cavaliere del lavoro che scelse, nel 1994, di “scendere in campo” coniando per sempre una nuova figura tra i leader di massa. Da quel 26 gennaio 1994 l’scoprì una nuova versione dell’uomo politico: quello mediatico. Un influencer ante-litteram, se vogliamo, testimonial di se stesso e del partitoda lui stesso fondato insieme ad altri collaboratori come Marcello Dell’Utri e Antonio Tajani con Cesare Previti. Ad oggi,viene ricordato come uno dei presidenti del Consiglio più longevi con 4per un totale di 3339 complessivi in carica. Ladi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jenine_Principe : @matteorenzi @ilriformista Ma quindi cambia lavoro? Si metterà in aspettativa al Senato? Ma non si diceva che infor… - vassilysortino : come al solito in #CommissioneVigilanzaRAI mettono gente che non ne capisce nulla di #televisione e a cui professio… - Giusepp34207789 : @deborah181710 Debby io sono una di voi,non intervengo perché ancora non riesco con il cellulare .Ti raccomando non… - SavinoBalzano : Durissimo scontro ieri con un esponente di ULTIMA DE-GENERAZIONE al TG PLUS di Cusano Italia TV #ultimagenerazione… - BurgisRic : RT @Davideilsupremo: @nonelarena Solo in Italia la politica fà passare una escort nella nipote di Mubarak La televisione trasforma una arri… -