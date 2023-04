Tecnologia wireless del futuro al servizio della tradizione del Parmigiano Reggiano

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano, 5 aprile 2023 – Fienilnuovo 1644 è un’azienda agricola in provincia di Mantova (Palidano di Gonzaga), all’interno dell’area di produzione deldefinita dal Disciplinare. Ilè il suo core business, prodotto che viene completamente realizzato in loco grazie alla copertura di tutta la filiera. Il sito si estende per oltre 600 ettari e conta circa 3000 capi di bestiame che vengono curati in ogni momentoloro esistenza per garantire la produzione del latte di migliore qualità. L’azienda è inoltre completamente autonoma per il proprio fabbisogno energetico grazie a un impianto per la produzione di biogas, un fotovoltaico e l’impiego di elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. In un’ottica Industria 4.0, Fienilnuovo voleva automatizzare quanto più possibile le ...