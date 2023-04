Tecnologia: al via candidature per 24 borse di studio 'Cloud and devops master' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - In un mondo sempre più digitale , dove tutte le aziende si stanno dotando di innovative tecnologie Cloud per erogare prodotti e servizi per uso interno o per i propri clienti, parte il master in Cloud & devops , per formare nuove figure professionali hi-tech, realizzato da Talent Gardeninsieme a Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa. Ventiquattro posti disponibili coperti da borse di studio e quindi gratuito per gli studenti che saranno selezionati. Il progetto punta a formare devops Specialist, una delle 4 professioni più richieste nel mondo tech, e a offrire la possibilità di accedere subito al mondo del lavorograzie ad un percorso di 9 settimane, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - In un mondo sempre più digitale , dove tutte le aziende si stanno dotando di innovative tecnologieper erogare prodotti e servizi per uso interno o per i propri clienti, parte ilin, per formare nuove figure professionali hi-tech, realizzato da Talent Gardeninsieme a Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa. Ventiquattro posti disponibili coperti dadie quindi gratuito per gli studenti che saranno selezionati. Il progetto punta a formareSpecialist, una delle 4 professioni più richieste nel mondo tech, e a offrire la possibilità di accedere subito al mondo del lavorograzie ad un percorso di 9 settimane, che ...

