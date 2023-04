Taranto: tra l’emergenza Amiu e l’inestimabile patrimonio storico (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi per Taranto deve essere un giorno di festa. Vengono presentate le statue del gruppo scultoreo che, riportate in Italia dagli Usa, costituiscono altra inestimabile ricchezza del MarTa, il museo archeologico nazionale scrign6di altri numerosissimi capolavori. Però oggi a Taranto si vive anche una giornata di tensione dal punto di vista amministrativo. Si svolge il consiglio comunale monotematico sulla crisi di Kyma Ambiente, una crisi di liquidità particolarmente allarmante. La seduta comsiliare è stata chiesta dalle opposizioni che, nelle ultime ore, hanno anche lamentato un mancato accesso alle carte, rivolgendosi al prefetto. L'articolo proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi perdeve essere un giorno di festa. Vengono presentate le statue del gruppo scultoreo che, riportate in Italia dagli Usa, costituiscono altra inestimabile ricchezza del MarTa, il museo archeologico nazionale scrign6di altri numerosissimi capolavori. Però oggi asi vive anche una giornata di tensione dal punto di vista amministrativo. Si svolge il consiglio comunale monotematico sulla crisi di Kyma Ambiente, una crisi di liquidità particolarmente allarmante. La seduta comsiliare è stata chiesta dalle opposizioni che, nelle ultime ore, hanno anche lamentato un mancato accesso alle carte, rivolgendosi al prefetto. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albemutti : @Forchielli Pensa che stiamo per mollar loro il porto di Taranto… che tra l’altro ospita giusto un paio di unità NATO - cronachelucane : TARANTO, ELETTA LA PRIMA DONNA A PRESIDENTE ANCI - La sindaca Fiorenza Pascazio, candidatura unitaria per i sinda… - pino_nostro : @_SimoTarantino Ecco perché non mi hai risposto dal vecchio account ieri… ti avevo mandato la meravigliosa intervis… - anto_2713 : @PassioneMessina Domanda anche per te oggi: chi rimane scottato tra Messina, Gelbison, Taranto e Turris? - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ?? Ancona CODA di 2 km per lavori tra Pescara Nord-Citta' Sant'Angelo e Atri Pi… -