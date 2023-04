Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Talent Garden vola dal commissario europeo Gentiloni - notiziariofinan : Ripensare l'offerta formativa a tutti i livelli, puntando sulle competenze digitali e riqualificare la forza lavoro… - bizcommunityit : Talent Garden all'Ue, 'riqualificare la forza lavoro digitale' - Europa - GdB_it : Talent Garden incontra Paolo Gentiloni e porta l’edutech sul tavolo dell'Europa - infoitinterno : Digitale, Talent Garden incontra il commissario europeo Gentiloni -

Quando Davide Dattoli e Lorenzo Maternini hanno fondatoa Brescia, nel 2011, hanno stabilito subito la loro missione: creare dei luoghi di coworking creativi, certo, ma non dei semplici spazi alternativi all'ufficio tradizionale , bensì dei ...Partirà il 19 maggio il Master in Cloud & DevOps per formare nuove figure professionali hi - tech. Il corso è realizzato dainsieme a Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del gruppo Sesa: i posti disponibili sono 24 tutti coperti da borse di ...Per governare la transizione digitale ancor prima delle tecnologie servono le competenze. Un ritornello che da tempo risuona all'interno delle aziende ma che oraha portato direttamente sul tavolo della Commissione europea . I bresciani Davide Dattoli e Lorenzo Maternini , rispettivamente presidente e vice presidente del più grande network dell'...

Talent Garden vola dal commissario europeo Gentiloni: incontro sul futuro della formazione la Repubblica

l corso online è realizzato da Talent Garden insieme a Var Group. I posti disponibili sono 24, tutti coperti da borse di studio. Un percorso di 9 settimane, che prevede la realizzazione di progetti co ...Faccia a faccia a Bruxelles tra il commissario per gli Affari europei e i bresciani Dattoli e Maternini: «Bisogna riqualificare il personale» ...