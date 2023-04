Svelati i segreti di Putin: «Vive in una bolla, teme per la sua vita in modo patologico» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Vladimir Putin «Vive in una bolla informativa». Non usa lo smartphone e non naviga sul web. Guarda la tv, scegliendo solo i canali pubblici. A descrivere le abitudini del presidente russo è un ingegnere del Servizio di protezione del presidente che ha defezionato lo scorso ottobre, durante il viaggio di Putin in Kazakhstan. Gleb Karakulov è riuscito a lasciare la Russia, per recarsi in Turchia, insieme alla famiglia a causa dell’invasione dell’Ucraina. Lavorava per l’unità dell’Fso che fornisce a Vladimir Putin, e al premier, comunicazioni cifrate 24 ore al giorno sette giorni su sette. Ha viaggiato accanto a Putin in 180 missioni in 13 anni di servizio. Putin non usa lo smartphone né il web In una intervista con il sito Dossier Center finanziato da Mikhail ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Vladimirin unainformativa». Non usa lo smartphone e non naviga sul web. Guarda la tv, scegliendo solo i canali pubblici. A descrivere le abitudini del presidente russo è un ingegnere del Servizio di protezione del presidente che ha defezionato lo scorso ottobre, durante il viaggio diin Kazakhstan. Gleb Karakulov è riuscito a lasciare la Russia, per recarsi in Turchia, insieme alla famiglia a causa dell’invasione dell’Ucraina. Lavorava per l’unità dell’Fso che fornisce a Vladimir, e al premier, comunicazioni cifrate 24 ore al giorno sette giorni su sette. Ha viaggiato accanto ain 180 missioni in 13 anni di servizio.non usa lo smartphone né il web In una intervista con il sito Dossier Center finanziato da Mikhail ...

