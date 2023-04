Suzanne Valadon | storia e opere della musa-pittrice francese

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Si ispirò al primitivismo di Gauguin, ma anche a Toulouse-Lautrec e a Edgar Degas e infine ai fauves e ai cubisti. Chi era l'artista che in Francia dipinse liberamente senza sottostare alle regole e ai luoghi comuni

Infine, la terza sezione è dedicata a L'eredità dell'Impressionismo, rappresentata attraverso le opere di 30 artisti (13 dipinti) come Bonnard, Toulouse - Lautrec,e il figlio Maurice Utrillo.

Suzanne Valadon, la musa che divenne pittrice Elle

Suzanne Valadon è stata una modella e pittrice, più spesso nota per essere stata la madre del più famoso artista Maurice Utrillo. Suzanne fu inoltre identificata come amante e modella di alcuni degli ...