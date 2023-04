Supplenze | le scuole ricercano i docenti da MAD Interpelli A010 | A027 | A042 | A044

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Anno scolastico avviato da mesi, ma mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gliper la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

La circolare delle, emanata il 29 luglio 2022, afferma a questo proposito ' Per quanto ...lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Tedesco) AL56 Strumento musicale......nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle...a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso...Ne abbiamo parlato inda MAD: quale scuola preferisce assumere un docente senza titolo rispetto al collega con titolo, seppure iscritto in GPS Probabilmente, con l'aggiornamento delle GPS, ...

Sui titoli conseguiti all’estero il quadro si complica. L’amministrazione ha infatti deciso di cambiare ancora idea. Se una settimana fa i dirigenti di Viale Trastevere avevano deciso di permettere la ...Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di non apportare modifiche alla ordinanza sulle supplenze, ma di richiedere al governo l'emanazione di un decreto legge che preveda la posizione dei ...